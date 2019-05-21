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Лунин назвал цель сборной Украины на ЧМ-2019 по футболу


фото: ffu.ua
Голкипер испанского "Леганеса" Андрей Лунин рассказал о цели сборной Украины U-20 на молодежном чемпионате мира по футболу

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины .

По словам Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу" и выступает на правах аренды за "Легаенс", пока перед сборной Украины стоит задача выйти из группы.

"Нас ждет чемпионат мира. Возможно, для кого-то он будет единственным в жизни. Поэтому хочется сыграть как можно лучше и показать свой уровень. Не будем говорить громких слов о победе на чемпионате мира. Будем двигаться шаг за шагом. Сначала ставим перед собой цель выйти из группы, а дальше по возможности пройти как можно дальше ", - сказал Лунин.

Голкипер сборной Украины отказался выделять кого-то из соперников сборной Украины на групповом раунде, где она сыграет со США, Катаром и Нигерией.

"Это чемпионат мира, поэтому здесь все сборные непредсказуемы. Будет сложно против любого соперника", - констатировал Лунин.

Чемпионат мира пройдет с 23 мая по 15 июня в Польше. Соперники Украины на групповом этапе - США, Катар и Нигерия.

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