Лунин назвал цель сборной Украины на ЧМ-2019 по футболу
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины .
По словам Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу" и выступает на правах аренды за "Легаенс", пока перед сборной Украины стоит задача выйти из группы.
"Нас ждет чемпионат мира. Возможно, для кого-то он будет единственным в жизни. Поэтому хочется сыграть как можно лучше и показать свой уровень. Не будем говорить громких слов о победе на чемпионате мира. Будем двигаться шаг за шагом. Сначала ставим перед собой цель выйти из группы, а дальше по возможности пройти как можно дальше ", - сказал Лунин.
Голкипер сборной Украины отказался выделять кого-то из соперников сборной Украины на групповом раунде, где она сыграет со США, Катаром и Нигерией.
"Это чемпионат мира, поэтому здесь все сборные непредсказуемы. Будет сложно против любого соперника", - констатировал Лунин.
Чемпионат мира пройдет с 23 мая по 15 июня в Польше. Соперники Украины на групповом этапе - США, Катар и Нигерия.
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