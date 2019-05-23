В "Борисполе" открыли первую очередь нового паркинга

23 мая, 2019, 20:36

Международный аэропорт "Борисполь" ввел в эксплуатацию первую очередь многоуровневого паркинга возле терминала D

Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко, сообщает УНИАН .

На строительство паркинга выделили 440 млн грн. Его вместимость - 1019 паркомест. Как ранее сообщал Зубко, в аэропорту действует 12 парковок, это около 3000 паркомест, однако их недостаточно в сезон пиковой нагрузки.