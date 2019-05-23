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Espreso.tvОбществоКиевский аэропорт открыл расширенный терминал "А" для международных рейсов

Киевский аэропорт открыл расширенный терминал "А" для международных рейсов

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) открыл терминал "А", расширенный на 9,5 тыс. кв. м - до 23,7 тыс. кв. м.

Об этом сообщил в Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев" y Facebook.

Терминал "А" был построен к чемпионату Евро-2012 и открыт 17 мая 2012 года. Площадь терминала составляла 14200 кв. м. В настоящее площадь Терминала «А» увеличилась на 9500 кв.м и сейчас составляет 23 700 кв.м.

Теперь в аэропорту вдвое увеличится пропускная способность, тем самым улучшится сервис и комфорт для путешественников.

Для осуществления пограничного контроля увеличено количество пограничных нарядов и созданы новые рабочие места. В частности, сейчас есть 21 стойка пограничного контроля, разместились на втором этаже.

На первом этаже, нового крыла терминала, будет 20 стоек регистрации и 9 пунктов надзора за авиационной безопасностью.

Кроме того, в новом крыле терминала откроется большой магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан испанской кухни, ресторан с украинскими блюдами, фаст-фуд, несколько сувенирных лавочек.

Также на привокзальной площади перед новым крылом Терминала "А" побудовали новый паркинг на 135 паркомест, это увеличит парковку аэропорта почти на 40%.

"Открытие обновленного Терминала - это подарок не только киевлянам и пассажирам, но и самому аэропорту, ведь через день после торжественного открытия, 25 мая 2019, аэропорта" Киев "исполняется 95 лет!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-апрель 2019 Международный аэропорт "Киев" обслужил 854 тыс. 400 пассажиров, что на 36,5% больше, чем в январе-апреле 2018

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в ближайшее время уже ожидают увеличения пассажиропотока и в полной мере готовы к осуществлению пограничных операций.

 

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