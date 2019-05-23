Киевский аэропорт открыл расширенный терминал "А" для международных рейсов
Об этом сообщил в Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев" y Facebook.
Терминал "А" был построен к чемпионату Евро-2012 и открыт 17 мая 2012 года. Площадь терминала составляла 14200 кв. м. В настоящее площадь Терминала «А» увеличилась на 9500 кв.м и сейчас составляет 23 700 кв.м.
Теперь в аэропорту вдвое увеличится пропускная способность, тем самым улучшится сервис и комфорт для путешественников.
Для осуществления пограничного контроля увеличено количество пограничных нарядов и созданы новые рабочие места. В частности, сейчас есть 21 стойка пограничного контроля, разместились на втором этаже.
На первом этаже, нового крыла терминала, будет 20 стоек регистрации и 9 пунктов надзора за авиационной безопасностью.
Кроме того, в новом крыле терминала откроется большой магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан испанской кухни, ресторан с украинскими блюдами, фаст-фуд, несколько сувенирных лавочек.
Также на привокзальной площади перед новым крылом Терминала "А" побудовали новый паркинг на 135 паркомест, это увеличит парковку аэропорта почти на 40%.
"Открытие обновленного Терминала - это подарок не только киевлянам и пассажирам, но и самому аэропорту, ведь через день после торжественного открытия, 25 мая 2019, аэропорта" Киев "исполняется 95 лет!" - говорится в сообщении.
Отмечается, что за январь-апрель 2019 Международный аэропорт "Киев" обслужил 854 тыс. 400 пассажиров, что на 36,5% больше, чем в январе-апреле 2018
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в ближайшее время уже ожидают увеличения пассажиропотока и в полной мере готовы к осуществлению пограничных операций.
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