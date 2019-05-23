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Espreso.tvМирВ Пакистане провели запуск баллистической ракеты

В Пакистане провели запуск баллистической ракеты

В Пакистане провели успешный запуск баллистической ракеты класса "земля-земля" средней дальности Shaheen II, способной нести ядерную боеголовку
Об этом сообщает Euronews.

"Shaheen II - это ракета с высокой способностью, которая полностью соответствует стратегическим потребностям Пакистана по поддержанию стабильности и сдерживания в регионе", - заявил глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

Как отмечается, перед этим, в среду, 22 мая, министры иностранных дел Индии и Пакистана провели короткую встречу в столице Кыргызстана Бишкеке во время саммита государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы никогда не говорим с образами, мы хотим жить как добрые соседи и решать наши нерешенные вопросы путем переговоров", - сказал глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши после встречи.

В конце марта премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия успешно испытала противоспутниковое оружие и таким образом вошла в число космических сверхдержав, таких как США, Россия и Китай.

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