В Пакистане провели запуск баллистической ракеты

"Shaheen II - это ракета с высокой способностью, которая полностью соответствует стратегическим потребностям Пакистана по поддержанию стабильности и сдерживания в регионе", - заявил глава пресс-службы армии Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak's strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq - Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) 23 мая 2019 г.

Как отмечается, перед этим, в среду, 22 мая, министры иностранных дел Индии и Пакистана провели короткую встречу в столице Кыргызстана Бишкеке во время саммита государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Мы никогда не говорим с образами, мы хотим жить как добрые соседи и решать наши нерешенные вопросы путем переговоров", - сказал глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши после встречи.

В конце марта премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия успешно испытала противоспутниковое оружие и таким образом вошла в число космических сверхдержав, таких как США, Россия и Китай.