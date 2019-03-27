Индия сбила спутник на околоземной орбите
27 марта, 2019, 12:57
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийская ракета сбила на околоземной орбите спутник, назвав это испытание большим прорывом в своей космической программе
Об этом Моди заявил в среду, 27 марта, в телевизионном обращении к нации.
"Индия сегодня достигла беспрецедентного успеха ... Недавно наши ученые сбили действующий спутник в 300 километрах в космосе, на низкой околоземной орбите", - цитирует Моди Reuters.
По словам премьера, с этого момента Индия стала большой космической державой.
Индия станет лишь четвертой страной, которая применила такую противоспутниковое оружие после США, России и Китая.
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