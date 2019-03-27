Индия сбила спутник на околоземной орбите

27 марта, 2019, 12:57

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийская ракета сбила на околоземной орбите спутник, назвав это испытание большим прорывом в своей космической программе

Об этом Моди заявил в среду, 27 марта, в телевизионном обращении к нации.

"Индия сегодня достигла беспрецедентного успеха ... Недавно наши ученые сбили действующий спутник в 300 километрах в космосе, на низкой околоземной орбите", - цитирует Моди Reuters.

По словам премьера, с этого момента Индия стала большой космической державой.

Индия станет лишь четвертой страной, которая применила такую противоспутниковое оружие после США, России и Китая.