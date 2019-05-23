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Espreso.tvОбществоВ Кремле отреагировали на призыв НАТО покинуть Крым

В Кремле отреагировали на призыв НАТО покинуть Крым


фото: souzveche
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в России хватит сил и средств "защитить" оккупированный Крым от посягательств на полуостров, в том числе со стороны НАТО

Об этом сказал журналистам в четверг, передает российский "Интерфакс" .

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в России хватит сил и средств "защитить" оккупированный Крым от посягательств на полуостров, в том числе со стороны НАТО.

Об этом он сказал журналистам в четверг, передает российский "Интерфакс" .

"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - заявил Слуцкий.

По его словам, призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к росийским войскам покинуть оккупированный Крым "отражают общий антироссийский курс Альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России".

Он снова вспомнил о так называемом "референдуме" и "легитимности" аннексии полуострова, добавив, что "ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу".

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