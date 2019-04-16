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Украинский боксер проведет бой против звездного экс-чемпиона мира


фото: ucnlive.com
Украинский боксер Иван Редкач следующий бой проведет против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Девона Александера

Об этом сообщает ESPN .

Поединок Украинской против экс-чемпиона мира в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем весе (до 66,7 кг) состоится 1 июня в Сан-Джансито (США). Тренировать 32-летнего Александера будет легендарный Рой Джонс. Вместо Редкача соперниками экс-чемпиона мира могли стать американец Мигель Крус и мексиканец Антонио Демарко.

В общем 32-летний Девон Александер провел 33 поединка, одержал 27 побед, потерпел 5 поражений и один бой свел вничью.

В активе 32-летнего Редкача, который сейчас выступает в первом полусреднем весе, 27 боев, 22 победы, 4 поражения и 1 ничья.

  • Напомним, 17 февраля Иван Редкач одержал убедительную победу над 37-летним американцем Тайроном Харрисом.
  • Украинский боксер Иван Редкач назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского пацаном с ТВ-шоу для умственно отсталых.
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