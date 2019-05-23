Украина не Рояль: 24 мая зовут на акцию под администрацию Зеленского
Об этом сообщил организатор акции "Мерзкий Зеленский" в Facebook .
"Прошло всего два дня каденции Зеленского, а облака уже очень сильно сгустились", говорится в сообщении.
Отмечается, что акция пройдет под зданием Администрации президента Украины, на Банковой, 24 мая в 10:30.
Организаторы #УкраинаНеРояль закидывают президенту Украины следующее: капитуляцию Зеленского перед Венгрией, назначение Сергея Шефира первым помощником президента, желание Зеленского вынести вопрос об урегулировании конфликта с Россией на референдум, назначение Андрея Богдана на должность главы Администрации, который подпадает под действие закона о люстрации.
"Мерзкий Зеленский" подчеркнул, что президент Зеленский чихать хотел на закон и уже на второй день пребывания в должности показал, что вы все проукраинские люди с государственной позицией - е ... майдауны. Х ... на вас он клал, так же как и на рояль. Ваша Революция Достоинства только вылилась в доллар по 26, утраченный Донбасс и Крым.
"Пророссийский реванш не просто угроза - он уже происходит, и если мы с вами пренебрежем этим, то вернемся в теплые времена Зека и к руснявым братушкам. Пришло время действовать!", - подчеркнул "Мерзкий Зеленский".
- Напомним, 23 мая петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тыс. подписей уже на следующий день после опубликования.
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