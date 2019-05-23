Украина не Рояль: 24 мая зовут на акцию под администрацию Зеленского

23 мая, 2019, 16:22

Под Администрацией президента, на Банковой, состоится акция против пророссийского реванша

Об этом сообщил организатор акции "Мерзкий Зеленский" в Facebook .

"Прошло всего два дня каденции Зеленского, а облака уже очень сильно сгустились", говорится в сообщении.

Отмечается, что акция пройдет под зданием Администрации президента Украины, на Банковой, 24 мая в 10:30.



Организаторы #УкраинаНеРояль закидывают президенту Украины следующее: капитуляцию Зеленского перед Венгрией, назначение Сергея Шефира первым помощником президента, желание Зеленского вынести вопрос об урегулировании конфликта с Россией на референдум, назначение Андрея Богдана на должность главы Администрации, который подпадает под действие закона о люстрации.

"Мерзкий Зеленский" подчеркнул, что президент Зеленский чихать хотел на закон и уже на второй день пребывания в должности показал, что вы все проукраинские люди с государственной позицией - е ... майдауны. Х ... на вас он клал, так же как и на рояль. Ваша Революция Достоинства только вылилась в доллар по 26, утраченный Донбасс и Крым.



"Пророссийский реванш не просто угроза - он уже происходит, и если мы с вами пренебрежем этим, то вернемся в теплые времена Зека и к руснявым братушкам. Пришло время действовать!", - подчеркнул "Мерзкий Зеленский".