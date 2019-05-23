У Зеленского объяснили, почему предлагают отмену мажоритарки

23 мая, 2019, 09:32

Отмена мажоритарной системы выборов в Верховную Раду выгодна новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку позволила бы собрать большинство в парламенте от партии "Слуга народа"

Об этом сообщили в команде Зеленского, передает РБК-Украина.

В команде заявили, что при мажоритарке собрать почти 200 кандидатов по округам от "Слуги народа" - сложная задача, а на личном бренди Зеленского партия вполне может показать очень высокий результат.

"Пока мы не знаем, кто будет первым номером списка, но главное, чтобы сам Зеленский четко показал всем свою привязку к партии", - говорит собеседник.

У Зеленского отметили, что большинство политических игроков прямо заинтересованы в отмене мажоритарки, и снижении проходного барьера. Ведь первое - снижает общую стоимость парламентских кампаний, второе - серьезно увеличивает шансы на прохождение в Раду, например, для "взаимопомощи", Радикальной партии, Удар, "Народного фронта" и других политических сил, которые имеют сравнительно невысокий рейтинг поддержки

В снижении барьера объективно заинтересованы и внепарламентские игроки. К примеру, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, которая, по данным соцопросов, как раз балансирует на грани пятипроцентного барьера. Это же касается и партии "Сила и честь", которую возглавляет Игорь Смешко.

Кроме того, повышаются шансы получить свою фракцию и националистов, и в либерально-демократических сил вроде партии "Голос" Святослава Вакарчука, которые, как отмечали в СМИ, ведут между собой переговоры об объединении, но пока без особого успеха.

Напомним, что по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", партия Зеленского "Слуга народа" получила 43,8% голосов, Оппозиционная платформа "За жизнь" набрала 10,5%, "БПП Солидарность" имеет в этом рейтинге 8,8% сторонников , "Батькивщина" на четвертом месте с 7,3% голосов, "Сила и честь" (партия Игоря Смешко) получила 5,1%, вновь партия Святослава Вакарчука "Голос" набрала 4,6% и на седьмом месте оказалась "Радикальная партия Ляшко "- 3,3%.