Выборы в Раду: "Слуга народа" лидирует с более 43% голосов, партия Вакарчука - 4,6%, - "Рейтинг"

22 мая, 2019, 12:24

Партия "Слуга народа" лидирует в предвыборном рейтинге, а новая партия Святослава Вакарчука "Голос" получила уже 4,6% сторонников

Опросы среди тех, кто определился и намерен голосовать, проводила социологическая группа "Рейтинг" с 16 по 21 мая.

Сообщается, что партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" получила в этом социологическом исследовании 43,8% голосов.

Оппозиционная платформа "За жизнь" набрала 10,5%

"БПП Солидарность" имеет в этом рейтинге 8,8% сторонников.

"Батькивщина" на четвертом месте с 7,3% голосов.

"Сила и честь" (партия Игоря Смешко) получила 5,1%.

Новая партия Святослава Вакарчука "Голос" набрала 4,6%.

На седьмом месте "Радикальная партия Ляшко" - 3,3%.

Оппозиционный блок набрал 3,2% голосов, а "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 2,3%.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов. Оно проводилось во всех регионах страны, кроме временно оккупированных Донбасса и Крыма. Погрешность не более 2,2%.

Отметим, что в Верховную Раду могут пройти 6 партий, которые преодолевают 5% проходной барьер, но президент Зеленский предложил снизить барьер прохождения в Раду до 3%.