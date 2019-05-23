Самый колоритный голкипер Европы завершил карьеру

23 мая, 2019, 14:13

Экс-голкипер сборной Венгрии Габор Кирай, который отличался колоритным внешним видом, объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает официальный сайт "Халадаш" .

Последний сезон 43-летний футболист провел в родном клубе "Халадаш", сыграв 24 матча в венгерской лиге. Кирай известен тем, что всю карьеру, которая длилась 26 лет (882 матча), выступал в штанах. На Евро-2016 он в 40 лет стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы.

Венгр также играл за "Мюнхен 1860", "Герту" (лучший вратарь Бундеслиги-1998/99, два Кубка немецкой лиги - 2001, 2002), "Бернли", "Кристал Пэлас", "Астон Виллу" и "Фулхэм". Признавался, что пробовал в Британии играть в шортах, но не мог и снова надевал штаны.

За сборную Венгрии Кира провел рекордные 108 матчей.