Россия отправляет своих военных в Конго

23 мая, 2019, 22:14

Российские военные специалисты будут направлены в Республику Конго

Соответствующий контракт был подписан по итогам переговоров российских дипломатов с представителями Конго в Москве, информирует Интерфакс.

Как пояснили в МИД РФ, российские специалисты будут обучать конголезских военных и помогать им в ремонте техники - в том числе той, которая осталась в Конго со времен СССР.