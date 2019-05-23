Россия отправляет своих военных в Конго
23 мая, 2019, 22:14
Российские военные специалисты будут направлены в Республику Конго
Соответствующий контракт был подписан по итогам переговоров российских дипломатов с представителями Конго в Москве, информирует Интерфакс.
Как пояснили в МИД РФ, российские специалисты будут обучать конголезских военных и помогать им в ремонте техники - в том числе той, которая осталась в Конго со времен СССР.
- Напомним, что Служба безопасности Украины уже установила личности 125 украинских граждан , причастных к террористической деятельности российских спецслужб в составе ППК "Вагнера" на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана.
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