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Espreso.tvМирРоссия отправляет своих военных в Конго

Россия отправляет своих военных в Конго

Российские военные специалисты будут направлены в Республику Конго

Соответствующий контракт был подписан по итогам переговоров российских дипломатов с представителями Конго в Москве, информирует Интерфакс.

Как пояснили в МИД РФ, российские специалисты будут обучать конголезских военных и помогать им в ремонте техники - в том числе той, которая осталась в Конго со времен СССР.

  • Напомним, что Служба безопасности Украины уже установила личности 125 украинских граждан , причастных к террористической деятельности российских спецслужб в составе ППК "Вагнера" на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана.
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