РФ переправляла "вагнеровцев" в Сирию военными кораблями, - СБУ

"Служба безопасности Украины продолжает документирования террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины. В частности установлены новые доказательства вербовки наемников из числа граждан Украины - участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе и их переправки в Сирию кораблями ВМФ РФ для участия в боевых действиях в составе внештатного подразделения российской военной разведки ППК "Вагнера". При этом полученные данные в очередной раз наглядно разоблачают ложь высшего командования Вооруженных сил России ", - говорится в сообщении.

В частности, СБУ идентифицировала лица восьми наемников, которые летом 2016 года были доставлены в Сирию на большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" Черноморского флота ВМФ РФ. Все наемники входили в состав ротной тактической группы (РТГр) "Карпаты" ППК "Вагнера", также известной как РТГр "Весна" по позывным ее командира - гражданина РФ Дмитриева Алексея Павловича, 16.11.1977 года рождения.

Как отмечается в сообщении, установлена конкретная локация фото наемников ППК "Вагнера" на борту БДК "Цезарь Куников": кормовая спаренная 57-мм артиллерийская установка АК-725 (фото 1) и мижкормова артиллерийская палуба, правый борт (фото 2).

Среди идентифицированных лиц - семь граждан Украины и один гражданин РФ. На первом фото - так называемый "атаман казачьего союза области войска донского (КСОВД)", гражданин Украины Сафоненко Юрий Викторович, 04.02.1967 года рождения по кличке "Батя". На втором фото - "есаул и заместитель атамана КСОВД, депутат парламента ДНР", гражданин Украины Богданов Алексей Валерьевич, 17.07.1975 года рождения, прозвище "Сеня".

По информации СБУ, в 2014 году Сафоненко и Богданов под опекой российских спецслужб сформировали в г. Донецк так называемый "отряд КСОВД", основу которого составили представители криминалитета. В течение двух лет члены этого отряда под прикрытием российских кураторов терроризировали население Донбасса. На их счету многочисленные факты изнасилований, похищений и жестоких пыток, а также убийств мирных жителей Донецка. "Показательно, что даже информационный рупор российской пропаганды на оккупированных территориях Донбасса" Русская весна "в 2018 году был вынужден признать дерзкие преступления этой банды во главе с Сафоненко и Богдановым. При этом заслуживают внимания эпитеты в адрес членов КСОВД, на языке оригинала: "образчики феерический скотства и жестокости; прикрывшиеся казачества отморозки; стая шакалов" и т.п. ", - отмечается в сообщении. Через возмущение местного населения дерзкими преступлениями банды КСОВД российские спецслужбы расформировали отряд. В то же время почти все его члены были зачислены на должности "стрелков" в ППК "Вагнера" - внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ, и конце 2015 года отправлено в первой командировке в Сирии.

На третьем фото, обнародованном СБУ, - "командир взвода отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Ященко Сергей Александрович, 04.10.1972 года рождения по кличке «Ящер». Четвертое фото - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Шепель Артем Викторович, 24.01.1989 года рождения. На пятом - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Майоров Евгений Юрьевич, 21.08.1976 года рождения по кличке "Макар"; на шестом - "боец отряда КСОВД", стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Григорьев Олег Александрович, 01.12.1974 года рождения по кличке "Гриша". На седьмом фото - стрелок РТГр "Карпаты", гражданин Украины Кулица Юрий Сергеевич, 15.07.1994 года рождения. На Последнего восьмом фото - командир отделения РТГр "Карпаты", гражданин РФ Бусыгин Юрий Юрьевич, 10.12.1979 года рождения.

В СБУ отмечают, что как минимум двое наемников из состава "отряда КСОВД", которые были лично причастны к тяжким преступлениям этой банды на Донбассе в 2014-2015 годах, погибли во время одного из первых командировок РТГр "Карпаты" в Сирии: гражданин Украины Приходько Эдуард Евгеньевич, 27.02.1968 г.р., прозвище "Боцман", погиб 8 марта 2016; гражданин Украины Кияшко Александр Игоревич, 19.06.1993 г.р., прозвище "Кеша", погиб в ночь с 7 на 8 апреля 2016 года.

"В целом Службой безопасности Украины уже установлены личности 125 граждан Украины, причастных к террористической деятельности российских спецслужб в составе ППК" Вагнера "на территории Украины, Сирии, ЦАР и Судана. Приведенные факты использования боевого корабля Черноморского флота ВМФ РФ для переправки наемников ППК "Вагнера" в Сирию не единичны ", - сообщают в пресс-службе.

Как отмечается, в апреле 2018 Службой обнародованы показания гражданина России Коваленко М.А., бывшего российского военнослужащего и непосредственного участника переправки в Сирию участников ППК "Вагнера" на флагмане Тихоокеанского флота ВМФ РФ - российском ракетном крейсере "Варяг".

Служба безопасности Украины также обнародовала персональные данные 20 наемников, которые были доставлены в САР именно на этом корабле. Несмотря на доказательства СБУ, официальные представители Министерства обороны России тогда категорически отрицали использование любых кораблей российского ВМФ для переправки наемников.

Глава СБУ Василий Грицак прокомментировал установленные Службой факты использования боевых кораблей ВМФ РФ в интересах внештатного подразделения российской военной разведки под названием ППК "Вагнера".

"С октября 2017 Служба провела четыре специальные брифинги и разместила 22 разоблачительные материала на сайте СБУ с доказательствами причастности этого подразделения ГУ ГШ ВС РФ к террористическим преступлениям в Украине в 2014-2015 годах. Мы обнародовали фамилии более 200 наемников, погибших на Донбассе и в Сирии, смерть которых цинично скрывается Кремлем. Раскрыли для общественности документы о причастности конкретных членов ППК "Вагнера" к убийству российских журналистов в ЦАР, которые впоследствии были полностью подтверждены результатами независимых журналистских расследований. Сообщили разоблачены СБУ многочисленные факты вербовки российской военной разведкой в состав ППК "Вагнера" граждан Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии, Таджикистана, Сербии для приобретения боевого опыта и последующего применения в интересах России на территории их собственных стран . Раскрыли логистику переправки вагнеривцив в Судан и Ливии военными самолетами 223 летного отряда ВВС РФ. Наглядно продемонстрировали непосредственную связь ГУ ГШ ВС РФ и ППК "Вагнера" на примере оформления несколько сотен загранпаспортов наемников в том же отделении УФМС РФ по Москве, которое занимается паспортными документами штатных офицеров российской военной разведки. Сегодня СБУ обнародует очередную тайну российских спецслужб ", - подчеркнул он.

В СБУ также призвали всех, кто узнал других наемников на обнародованных фото с корабля ВМФ РФ "Цезарь Куников", сообщить эту информацию в Службу безопасности Украины для надлежащего документирования преступной деятельности спецслужб России.