"Барселона" определила трансферные цели на лето
22 мая, 2019, 16:25
Каталонская "Барселона" определилась с трансфертными целями на летнее межсезонье
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Клуб планирует подписать защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, опытного левого защитника, форварда "Атлетико" Антуана Гризманна и центрального нападающего.
В "Барселоне" считают, что Луису Суаресу нужна альтернатива и, несмотря на способность Гризманна выполнять роль "девятки", собираются купить еще одного форварда. Каталонцы присматриваются к Родриго из "Валенсии" и Александеру Ляказетта из "Арсенала".
- 21 мая стало известно, что лидер "Барселоны" Лионель Месси опередил форварда "Ювентуса" Кришитану Роналду по количеству голов на клубном уровне.
- 15 мая французский форвард Гризманн объявил, что оставляет испанский футбольный клуб "Атлетико".
- 14 мая стало известно, что "Барселона" готова обменять бразильского полузащитника Фелипе Коутинью на французского форварда "Атлетико" Гризманна. .
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