"Барселона" определила трансферные цели на лето

22 мая, 2019, 16:25

Каталонская "Барселона" определилась с трансфертными целями на летнее межсезонье

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Клуб планирует подписать защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, опытного левого защитника, форварда "Атлетико" Антуана Гризманна и центрального нападающего.

В "Барселоне" считают, что Луису Суаресу нужна альтернатива и, несмотря на способность Гризманна выполнять роль "девятки", собираются купить еще одного форварда. Каталонцы присматриваются к Родриго из "Валенсии" и Александеру Ляказетта из "Арсенала".