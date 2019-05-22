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Espreso.tvСпорт"Барселона" определила трансферные цели на лето

"Барселона" определила трансферные цели на лето


фото: REUTERS
Каталонская "Барселона" определилась с трансфертными целями на летнее межсезонье

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Клуб планирует подписать защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, опытного левого защитника, форварда "Атлетико" Антуана Гризманна и центрального нападающего.

В "Барселоне" считают, что Луису Суаресу нужна альтернатива и, несмотря на способность Гризманна выполнять роль "девятки", собираются купить еще одного форварда. Каталонцы присматриваются к Родриго из "Валенсии" и Александеру Ляказетта из "Арсенала".

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