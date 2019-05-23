Правительство назначило наблюдательные советы для госбанков
Соответствующее решение приняли 22 мая, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Согласно сообщению, кандидатов на должность членов наблюдательных советов искали 3 компании по подбору персонала, впоследствии с ними проводили собеседовании члены конкурсной комиссии. Всего свои заявки на должности членов наблюдательных советов подало 632 человека.
"Очень приятно видеть, что столько специалистов чрезвычайно высокого профессионального уровня приняли участие в конкурсе. Это свидетельствует о хороших перспективах развития наших банков и правильность пути реформирования государственного банковского сектора, который мы выбрали ", - сообщила министер финансов Украины Оксана Маркарова.
Всего в наблюдательных советов государственных банков, согласно закону, должны входить по 6 независимых представителей и по 2 представителя государства.
Отметим, утверждение наблюдательных советов является частью реформы корпоративного управления в государственных банках. По замыслу правительства, наблюдательные советы сделают управления госбанками более независимым от политических факторов.
- Напомним, Кабинет министров также недавно согласовал состав наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь" .
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