Правительство назначило наблюдательные советы для госбанков

23 мая, 2019, 12:48

Кабинет министров утвердил составы независимых наблюдательных советов для государственных ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка

Соответствующее решение приняли 22 мая, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, кандидатов на должность членов наблюдательных советов искали 3 компании по подбору персонала, впоследствии с ними проводили собеседовании члены конкурсной комиссии. Всего свои заявки на должности членов наблюдательных советов подало 632 человека.

"Очень приятно видеть, что столько специалистов чрезвычайно высокого профессионального уровня приняли участие в конкурсе. Это свидетельствует о хороших перспективах развития наших банков и правильность пути реформирования государственного банковского сектора, который мы выбрали ", - сообщила министер финансов Украины Оксана Маркарова.

Всего в наблюдательных советов государственных банков, согласно закону, должны входить по 6 независимых представителей и по 2 представителя государства.

Отметим, утверждение наблюдательных советов является частью реформы корпоративного управления в государственных банках. По замыслу правительства, наблюдательные советы сделают управления госбанками более независимым от политических факторов.