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Espreso.tvОбществоПравительство назначило наблюдательный совет для аэропорта "Борисполь"

Правительство назначило наблюдательный совет для аэропорта "Борисполь"

Кабинет министров согласовал состав наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в Facebook .

"Сегодня правительство согласовало состав наблюдательного совета государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь". Это очередной маленький шаг для реформы корпоративного управления, но большой шаг для предприятия. Ведь институт наблюдательных советов - лучший инструмент защиты государственных предприятий от политического влияния и снижения коррупционных рисков, что свидетельствует мировая практика ", - написал Саенко.

Он добавил, что независимыми членами наблюдательного совета стали: Владимир Жмак (Украина), Роджер Шейфеле / Roger Scheifele (Германия), Стэн Аббелоос / Stan Abbeloos (Бельгия). Представителями государства в наблюдательном совете назначены Юрий Лавренюк и Анатолий Мамула.

 

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