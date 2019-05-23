Правительство назначило наблюдательный совет для аэропорта "Борисполь"

23 мая, 2019, 09:53

Кабинет министров согласовал состав наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь"

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в Facebook .

"Сегодня правительство согласовало состав наблюдательного совета государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь". Это очередной маленький шаг для реформы корпоративного управления, но большой шаг для предприятия. Ведь институт наблюдательных советов - лучший инструмент защиты государственных предприятий от политического влияния и снижения коррупционных рисков, что свидетельствует мировая практика ", - написал Саенко.

Он добавил, что независимыми членами наблюдательного совета стали: Владимир Жмак (Украина), Роджер Шейфеле / Roger Scheifele (Германия), Стэн Аббелоос / Stan Abbeloos (Бельгия). Представителями государства в наблюдательном совете назначены Юрий Лавренюк и Анатолий Мамула.