Партия Вакарчука предложила "Силе Людей" идти вместе на выборы

23 мая, 2019, 21:29

Политическая партия Святослава Вакарчука "Голос" предложила партии "Сила Людей" идти одной командой на парламентские выборы

Об этом рассказал заместитель главы партии "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Громадское.

"Общение происходит, предложение "Силі Людей" подано, поэтому сейчас мяч, скорее, на поле коллег", - сказал Юрчишин.

Народный депутат Наталия Веселова из партии "Сила Людей" отметила, что молодые партии должны объединяться вокруг ценностей. А выбрать надо партию, которая уже является брендом.

"Надо выбрать бренд, надо выбрать ту партию, которая уже зарегистрирована, на базе которой можно идти всем", - сказала Веселова.

Ранее партии "Сила Людей", "Украинская Галицкая Партия" и "Демократична сокира" заявили, что будут координировать свою работу по "сопротивлению российскому реваншу".