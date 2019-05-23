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Espreso.tvОбществоВакарчук предложит партии "Голос" не включать в список действующих депутатов Рады

Вакарчук предложит партии "Голос" не включать в список действующих депутатов Рады


фото: facebook
Партия Святослава Вакарчука "Голос" опубликовала критерии, по которым формирует список для участия в парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В пресс-службе заявили, что кандидаты в народные депутаты Украины от партии "Голос": имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и готовы объяснить свои состояния. Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины "Об очищении власти". Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии "Голос". Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны. Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов. Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.

А также не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре. Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами. Ни противодействовали Революции Достоинства, прямо признают и признавали факт Российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины. Не являются действующими народными депутатами Украины - только для тех, кто баллотируется в многомандатном общегосударственном округе.

По сообщению пресс-службы, персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии "Голос", который состоится 7 июня.

"А еще Святослав Вакарчук предложит съезду партии не включать в список действующих депутатов Верховной Рады. Те из них, кого избиратели уже знают по эффективности и порядочности, "Голос" поддержит на округах", - говорится в сообщении.

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