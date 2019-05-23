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Espreso.tvОбществоНовый законопроект о СБУ избавит ведомство возможности расследовать экономические преступления

Новый законопроект о СБУ избавит ведомство возможности расследовать экономические преступления


фото: ukrinform
Новый законопроект "О Службе безопасности Украины" лишает спецслужбу права расследовать экономические преступления

Об этом заявил заместитель главы СБУ Вадим Поярков, передает Укринформ .

"Законопроект предусматривает, что СБУ лишается функции раскрытия экономических преступлений, внедряются четкие нормы по подконтрольности и подотчетности деятельности СБУ. Предлагаются новые подходы к комплектованию личного состава СБУ", - сказал он.

По словам Пояркова, новый законопроект "О Службе безопасности Украины" 12 декабря 2018 передали передали в Администрацию Президента, где после анализа его направили в СНБО с просьбой согласовать с представителями международных партнеров.

Отмечается, что основной идеей документа является усиление СБУ контрразведывательных функций СБУ, противодействие терроризму и охраны государственной тайны.

Ранее в ЕС заявляли , что необходимо ограничить функции СБУ: "Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризм и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна избавиться функций в сфере экономической и организованной преступности".

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