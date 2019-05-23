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Espreso.tvОбществоВ ЕС заявили, что необходимо ограничить функции СБУ

В ЕС заявили, что необходимо ограничить функции СБУ


фото: rfe
В представительстве Евросоюза в Украине считают, что функции Службы безопасности должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризм и защитой государственной тайны

Об этом заявила заместитель главы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина" .

Она сказала, что в случае если СБУ намерена усилить сотрудничество с международными партнерами, очень важно повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны.

По ее словам, отсутствие реформ в ведомстве препятствует укреплению доверия и последующей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.

"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризм и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна избавиться функций в сфере экономической и организованной преступности", - сказала Вайдеманн.

Она надеется, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирования судебного и правоохранительного сектора, которое проводилось в последние годы.

Вайдеманн сказала, что необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добродетели.

Кроме того, она отметила, что полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры.

Представительница ЕС в Украине также надеется, что новый президент продолжит следовать европейской и евроатлантической интеграции.

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