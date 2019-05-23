Нафтогаза нужен $1 млрд для пополнения газохранилищ к зиме, - Коболев

23 мая, 2019, 17:33

Для подготовки к следующему отопительному сезону Украине необходимо накопить 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах

Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев, сообщает Громадское.

НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения плана закачки газа в подземные хранилища газа к отопительному сезону 2019/2020 годов необходимо привлечь $1 млрд кредитных средств, говорится в сообщении.

"Средства на это Нафтогаз ищет, в том числе, на международных рынках. В то же время компания рассматривает возможность взыскать с правительства 140 млрд грн задолженности за льготные поставки газа населению по сниженным ценам в 2015 году", - отметил он.

Отмечается, что Россия планирует прекратить транзит газа через Украину с 1 января 2020 года.

"Россия планирует создать очередной газовый кризис. Пойдет ли она на это - в значительной степени зависит от готовности Украины к такому сценарию. Ключевое - вовремя и качественно осуществить анбандлинг и накопить в подземных хранилищах к зиме 20 млрд кубометров газа", - заначив Коболев.

По словам Коболева, сейчас в хранилища закачиваются существенные объемы газа, примерно 60 млн куб. м в сутки.

"Таким темпом мы сможем почти достичь цели, поэтому темп нужно еще больше повысить", - подчеркнул он.