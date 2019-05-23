Нафтогаза нужен $1 млрд для пополнения газохранилищ к зиме, - Коболев
Об этом заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев, сообщает Громадское.
НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения плана закачки газа в подземные хранилища газа к отопительному сезону 2019/2020 годов необходимо привлечь $1 млрд кредитных средств, говорится в сообщении.
"Средства на это Нафтогаз ищет, в том числе, на международных рынках. В то же время компания рассматривает возможность взыскать с правительства 140 млрд грн задолженности за льготные поставки газа населению по сниженным ценам в 2015 году", - отметил он.
Отмечается, что Россия планирует прекратить транзит газа через Украину с 1 января 2020 года.
"Россия планирует создать очередной газовый кризис. Пойдет ли она на это - в значительной степени зависит от готовности Украины к такому сценарию. Ключевое - вовремя и качественно осуществить анбандлинг и накопить в подземных хранилищах к зиме 20 млрд кубометров газа", - заначив Коболев.
По словам Коболева, сейчас в хранилища закачиваются существенные объемы газа, примерно 60 млн куб. м в сутки.
"Таким темпом мы сможем почти достичь цели, поэтому темп нужно еще больше повысить", - подчеркнул он.
- Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 20 мая встретились с делегацией США и обсудили покупку сжиженного газа .
- Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия имеет техническую возможность с начала следующего года не использовать украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу.
- Российская сторона отказалась от проведения трехсторонних переговоров для заключения нового контракта о транзите газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему в мае.
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