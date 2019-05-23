Лещенко передал в ГПУ документы "по делу Манафорта"
23 мая, 2019, 20:09
Народный депутат Сергей Лещенко появился 23 мая на допрос в ГПУ и передал генпрокурору "черную бухгалтерию" Партии регионов
Об этом нардеп Сергей Лещенно написал в Facebook .
Нардеп передал Генеральной прокуратуре документы, свидетельствующие о связи политтехнолога Манафорта с Партией регионов, говорится в сообщении.
Отмечается, что нардеп передал в ГПУ оригиналы документов из офиса Пола Манафорта в Киеве.
"Передал Генпрокуратуре материалы по Манафорту, которые мне вернуло ФБР после его посадки", - написал Лещенко.
- Напомним, 14 мая генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут на допрос, и, вероятно, вручат подозрение.
- Сергей Лещенко заявил, что пойдет на допрос в Генпрокуратуру, а также потребовал снятия с него неприкосновенности.
- 15 мая начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что не видит оснований для сообщения подозрения нардепу Лещенко за разглашение данных по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.
- Нардеп Лещенко заявил, что 23 мая придет в Генпрокуратуру на допрос по делу о возможном разглашении данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.
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