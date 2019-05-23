Лещенко передал в ГПУ документы "по делу Манафорта"

23 мая, 2019, 20:09

Народный депутат Сергей Лещенко появился 23 мая на допрос в ГПУ и передал генпрокурору "черную бухгалтерию" Партии регионов

Об этом нардеп Сергей Лещенно написал в Facebook .

Нардеп передал Генеральной прокуратуре документы, свидетельствующие о связи политтехнолога Манафорта с Партией регионов, говорится в сообщении.

Отмечается, что нардеп передал в ГПУ оригиналы документов из офиса Пола Манафорта в Киеве.

"Передал Генпрокуратуре материалы по Манафорту, которые мне вернуло ФБР после его посадки", - написал Лещенко.