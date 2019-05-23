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Espreso.tvОбществоЛещенко передал в ГПУ документы "по делу Манафорта"

Лещенко передал в ГПУ документы "по делу Манафорта"

Народный депутат Сергей Лещенко появился 23 мая на допрос в ГПУ и передал генпрокурору "черную бухгалтерию" Партии регионов

Об этом нардеп Сергей Лещенно написал в Facebook .

Нардеп передал Генеральной прокуратуре документы, свидетельствующие о связи политтехнолога Манафорта с Партией регионов, говорится в сообщении.

Отмечается, что нардеп передал в ГПУ оригиналы документов из офиса Пола Манафорта в Киеве.

"Передал Генпрокуратуре материалы по Манафорту, которые мне вернуло ФБР после его посадки", - написал Лещенко.

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