Лещенко собирается 23 мая сдать ГПУ "черную бухгалтерию" Партии регионов

22 мая, 2019, 19:03

Нардеп Сергей Лещенко намерена 23 мая прийти в Генпрокуратуру на допрос по делу о возможном разглашение данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Об этом Сергей Лещенко написал в Facebook .

"Рад сообщить, что в четверг, 23 мая, иду на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта", - написал он.

Нардеп отметил, что на днях у него состоялась встреча со специальным агентом ФБР, который вернул переданные им американском следствию вещественные доказательства по Манафорту.

"Материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США. Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, во время которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - отметил Лещенко.