Лещенко собирается 23 мая сдать ГПУ "черную бухгалтерию" Партии регионов
22 мая, 2019, 19:03
Нардеп Сергей Лещенко намерена 23 мая прийти в Генпрокуратуру на допрос по делу о возможном разглашение данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов
Об этом Сергей Лещенко написал в Facebook .
"Рад сообщить, что в четверг, 23 мая, иду на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта", - написал он.
Нардеп отметил, что на днях у него состоялась встреча со специальным агентом ФБР, который вернул переданные им американском следствию вещественные доказательства по Манафорту.
"Материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США. Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, во время которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - отметил Лещенко.
- Напомним, 14 мая генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут на допрос, и, вероятно, вручат подозрение.
- Сергей Лещенко заявил, что пойдет на допрос в Генпрокуратуру, а также потребовал снятия с него неприкосновенности .
- 15 мая начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что не видит оснований для сообщения подозрения нардепу Лещенко за разглашение данных по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.
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