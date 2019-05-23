Коломойский заявил, что консультирует "партию мэров"

23 мая, 2019, 19:10

Олигарх Игорь Коломойский консультирует политическую партию, в которой будет представлено большое количество мэров

Об этом сообщает Украинская правда.

По словам Коломойского, он встречался недавно с Виталием Хомутынником и Павлом Фуксом, ведь у них есть общие вопросы.

"У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается?... Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будет представлено большое количество мэров", - рассказал олигарх.

Он отметил, что его участие в этом проекте "исключительно консультативно" и деньгами не помогает, ведь там все состоятельные товарищи".