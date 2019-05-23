Евробонды Украины "закачались" на фоне новостей о проблемах с МВФ и назначения Зеленского

23 мая, 2019, 12:03

22 мая еврооблигации Украины подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.

В частности, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах доходность вплотную приблизилась к 9% годовых: 8,91% и 8,96% годовых. Бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 - 7,92%, в 2021 - 7,68% годовых.

ВВП-варранты Украины подешевели на 0,6%. Они котируются по цене около 63,14% от номинала.

Участники рынка назвали основными причинами такого снижения вчерашние новости о возможном досрочном сворачивании миссии МВФ из-за роспуска Рады и отставки правительства.