Евробонды Украины "закачались" на фоне новостей о проблемах с МВФ и назначения Зеленского
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.
В частности, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах доходность вплотную приблизилась к 9% годовых: 8,91% и 8,96% годовых. Бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 - 7,92%, в 2021 - 7,68% годовых.
ВВП-варранты Украины подешевели на 0,6%. Они котируются по цене около 63,14% от номинала.
Участники рынка назвали основными причинами такого снижения вчерашние новости о возможном досрочном сворачивании миссии МВФ из-за роспуска Рады и отставки правительства.
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Миссия прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
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22 мая часть медиа писали , что фонд сокращает график работы оценочной миссии в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества. Но в МВФ опровергли эту информацию и заверили, что продолжают работу в Украине.
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