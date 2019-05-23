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Espreso.tvОбществоЕвробонды Украины "закачались" на фоне новостей о проблемах с МВФ и назначения Зеленского

Евробонды Украины "закачались" на фоне новостей о проблемах с МВФ и назначения Зеленского


фото: finclub
22 мая еврооблигации Украины подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.

В частности, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах доходность вплотную приблизилась к 9% годовых: 8,91% и 8,96% годовых. Бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 - 7,92%, в 2021 - 7,68% годовых.

ВВП-варранты Украины подешевели на 0,6%. Они котируются по цене около 63,14% от номинала.

Участники рынка назвали основными причинами такого снижения вчерашние новости о возможном досрочном сворачивании миссии МВФ из-за роспуска Рады и отставки правительства.

  • Миссия прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.

  • 22 мая часть медиа писали , что фонд сокращает график работы оценочной миссии в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества. Но в МВФ опровергли эту информацию и заверили, что продолжают работу в Украине.

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