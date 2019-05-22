Богдан заявил, что остановил свою адвокатську діяльність
22 мая, 2019, 16:06
Глава Администрации президента Андрей Богдан остановил свою адвокатскую деятельность
Об этом глава Администрации президента Андрей Богдан написал в Facebook.
"Сегодня сделал важный шаг - остановил адвокатскую деятельность, о чем сообщаю всем", - отметил он.
Богдан поблагодарил друзей, клиентов и коллег-адвокатов.
"Обещаю избегать вопросов, связанных конфликтом интересов с моей адвокатской деятельностью", - сообщил глава АП.
Богдан отметил, что был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но не Коломойского.
"Вас интересует одно, поэтому объясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - говорится в заметке.
- Напомним, 21 мая президент Украины Зеленский указом №304 / 2019 назначил Андрея Богдана главой администрации .
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-