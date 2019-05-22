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Espreso.tvОбществоБогдан заявил, что остановил свою адвокатську діяльність

Богдан заявил, что остановил свою адвокатську діяльність

Глава Администрации президента Андрей Богдан остановил свою адвокатскую деятельность

Об этом глава Администрации президента Андрей Богдан написал в Facebook.

"Сегодня сделал важный шаг - остановил адвокатскую деятельность, о чем сообщаю всем", - отметил он.

Богдан поблагодарил друзей, клиентов и коллег-адвокатов.

"Обещаю избегать вопросов, связанных конфликтом интересов с моей адвокатской деятельностью", - сообщил глава АП.

Богдан отметил, что был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но не Коломойского.

"Вас интересует одно, поэтому объясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - говорится в заметке.

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