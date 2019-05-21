Возле Аляски истребители США перехватили российские бомбардировщики
Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что американские самолеты F-22 Stealth перехватили четыре российских бомбардировщика и два российских истребителя Су-35, которые приблизились на опасное расстояние к США и Канаде, говорится в сообщении.
Со ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) отмечается, что российские стратегические бомбардировщики вошли в зону идентификации противовоздушной обороны, на расстоянии примерно 200 миль (320 км) от западного побережья Аляски.
Отмечается, что перехват был сделан двумя отдельными группами F-22, а система ранних предупреждений и управления E-3 обеспечила общее наблюдение за ситуацией.
"Российские бомбардировщики и истребители оставались в международном воздушном пространстве, они так и не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады", - заявляют в NORAD.
Телеканал отмечает, что Минобороны РФ подтвердило инцидент, заявив, что бомбардировщики Ту-95 совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотки, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.
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