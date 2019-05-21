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Возле Аляски истребители США перехватили российские бомбардировщики

Силы противовоздушной обороны США в районе Аляски осуществили перехват четырех российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, а также двух истребителей Су-35

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что американские самолеты F-22 Stealth перехватили четыре российских бомбардировщика и два российских истребителя Су-35, которые приблизились на опасное расстояние к США и Канаде, говорится в сообщении.

Со ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) отмечается, что российские стратегические бомбардировщики вошли в зону идентификации противовоздушной обороны, на расстоянии примерно 200 миль (320 км) от западного побережья Аляски.

Отмечается, что перехват был сделан двумя отдельными группами F-22, а система ранних предупреждений и управления E-3 обеспечила общее наблюдение за ситуацией.

"Российские бомбардировщики и истребители оставались в международном воздушном пространстве, они так и не вошли в суверенное воздушное пространство США или Канады", - заявляют в NORAD.

Телеканал отмечает, что Минобороны РФ подтвердило инцидент, заявив, что бомбардировщики Ту-95 совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотки, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

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