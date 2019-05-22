В Украине будут вести учет ДТП
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Кабмин утвердил проект постановления МВД "Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий", говорится в сообщении.
Отмечается, что в пояснительной записке указывается, что получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП позволит оценить состояние аварийности на дорогах Украины, выявить причины аварий, разработать и принять научно обоснованных мер для обеспечения безопасности дорожного движения.
Отмечается, что ведение такого учета обеспечит выявление и анализ причин совершения дорожно-транспортных происшествий, упорядочения процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о совершении ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины, а также снижение объемов материального ущерба от этих событий на общегосударственном уровне.
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