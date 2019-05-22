//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Конгрессе США хотят выделить $280 млн на сдерживание РФ

В палату представителей Конгресса США внесен законопроект об увеличении финансирования противодействия РФ на 30 млн долларов

Об этом говорится в тексте опубликованного 20 мая законопроекта об ассигнованиях на реализацию бюджета Госдепартамента США.

В частности, Конгресс США запросил по меньшей мере 280 млн долларов на финансирование Фонда по противостоянию российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) в следующем финансовом году (с 1 октября 2019-го по 3 сентября 2020 года).

Автором билля выступила председатель комитета палаты представителей по бюджетным ассигнованиям демократ Нита Лоуи. Законопроект должны одобрить палата представителей и сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Добавим, 20 мая группа законодателей призвала президента США Дональда Трампа реализовать всеобъемлющую стратегию, цель которой - устранить угрозы безопасности, с которыми сталкиваются США и их союзники.

Так, почти 400 членов конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена Палаты представителей из 435), представляющие как Демократическую, так и Республиканскую партии, подписали письмо Трампу, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией в Сирии и призвали его усилить давление на Россию и Иран в связи с их деятельностью в Сирии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать