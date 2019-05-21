Члены Конгресса попросили Трампа усилить санкции против РФ

21 мая, 2019, 18:12

Группа законодателей призвала президента США Дональда Трампа реализовать всеобъемлющую стратегию, цель которой - устранить угрозы безопасности, с которыми сталкиваются США и их союзники

Об этом говорится в письме членов Конгресса к Трампу, опубликованному на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Почти 400 членов конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена Палаты представителей из 435), представляющие как Демократическую, так и Республиканскую партии, подписали письмо Трампу, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией в Сирии и призвали его усилить давление на Россию и Иран в связи с их деятельностью в Сирии.

"Конфликт в Сирии сложный, и потенциальные решения не идеальны, но наш единственный выбор - продвигать политику, которая может остановить растущие угрозы интересам США, Израиля, а также региональной безопасности и стабильности. Эта стратегия требует ведущей роли со стороны США", - заявляют законодатели .

По мнению авторов письма, РФ стремится обеспечить постоянное присутствие в Сирии, которое уже распространилось за пределы морской базы в Тартусе.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин подготовили законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".