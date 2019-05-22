У Зеленского объяснили, почему предложили закрытые списки в законопроекте об изменении избирательной системы

22 мая, 2019, 14:56

В команде Владимира Зеленского считают, что закрытые избирательные списки лучше, чем мажоритарная система

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает Еспресо.TV

Журналисты спросили у Стефанчук, почему в законопроекте об изменении избирательной системы предложили закрытые списки, а не открытые.

"Дело в том, что президент Владимир Зеленский четко заявил в своей программе: он за открытые списки, он за новый избирательный кодекс. Эту задачу он поставил в том числе и Верховной Раде с тем, чтобы она была принята. По результатам вчерашних переговоров, которые были, было предложено конструктивное решение, которое (я не присутствовал на этих переговорах) сводится к тому, что две принципиальных позиции принимаются ", - сказал он.

"Есть такое понимание процессуальная экономия - для того, чтобы процессуально сэкономить время до выборов, которого очень мало, предложены две процессуальных вещи - это снижение до 3% и систему о убирание мажоритарке. Это не лучший вариант, но на сегодня это точно лучше, чем та система, которая есть. И поэтому мы согласились на этот вариант, но вы увидели как выполняются договоренности ", - пояснил Стефанчук ..

По его словам, если Верховная Рада не поменяет закон об изменении избирательной системы, то у команды Зеленского не будет другого варианта.

"Потому что президент наделен только правом законодательной инициативы, а не принятием законов", - отметил он ..

Он также добавил, что у Зеленского и его команды есть несколько планов, но они будут зависеть от того какая будет реакция у Верховной Рады.

"Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать по плану" А "," Б "," Ц ", которые у нас есть", - добавил Стефанчук.