Российская подводная лодка проводит учения в Черном море

22 мая, 2019, 15:31

Российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" 22 мая вышла в Черное море для проведения учений с участием надводных судов и морской авиации

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

В рамках выхода в море экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями, а также проводит тренировки во время переходов по морю как в надводном, так и в подводном положении, говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях задействованы экипажи фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".