Российская подводная лодка проводит учения в Черном море
22 мая, 2019, 15:31
Российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" 22 мая вышла в Черное море для проведения учений с участием надводных судов и морской авиации
Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.
В рамках выхода в море экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями, а также проводит тренировки во время переходов по морю как в надводном, так и в подводном положении, говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях задействованы экипажи фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".
- Напомним, 11 апреля более 10 кораблей Черноморского флота России вышли с баз в аннексированном Севастополе и Новороссийске для проведения учений в морских полигонах Черного моря на фоне военных учений НАТО "Морской щит - 2019".
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