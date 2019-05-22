//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российская подводная лодка проводит учения в Черном море

Российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" 22 мая вышла в Черное море для проведения учений с участием надводных судов и морской авиации

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

В рамках выхода в море экипаж субмарины отрабатывает различные учения с морской авиацией и кораблями, а также проводит тренировки во время переходов по морю как в надводном, так и в подводном положении, говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях задействованы экипажи фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать