В Черное море вышли более 10 российских кораблей в ответ на учения НАТО и Украины
Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, передает "Радио Свобода".
На первом этапе учений группировка кораблей при выходе из пунктов базирования осуществила проведение по тралу, а затем в составе тактических групп - учения по противовоздушной обороне.
Среди задействованных кораблей есть ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы, вспомогательные и спасательные суда, привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО флота.
Кроме того, параллельно десант морской пехоты высадился на берег общевойскового полигона в Крыму. Подразделения морской пехоты Черноморского флота отработали задачи десантирования с больших десантных кораблей и в составе аэромобильных групп с вертолетов армейской авиации.
- Напомним, что 8 апреля в юго-западной части Черного моря стартовали совместные учения НАТО "Морской щит - 2019". В них принимают участие корабли и авиация США, Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции и Румынии во взаимодействии с представителями ВС Грузии и Украины.
- Россия тоже вывела в Черное море военные корабли и активизировала ракетные комплексы в связи с учениями НАТО Sea shield-2019.
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