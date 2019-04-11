В Черное море вышли более 10 российских кораблей в ответ на учения НАТО и Украины

11 апреля, 2019, 17:56

Более 10 кораблей Черноморского флота России вышли с баз в аннексированном Севастополе и Новороссийске для проведения учений на морских полигонах в Черном море на фоне совместных учений НАТО "Морской щит - 2019"

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России, передает "Радио Свобода".

На первом этапе учений группировка кораблей при выходе из пунктов базирования осуществила проведение по тралу, а затем в составе тактических групп - учения по противовоздушной обороне.

Среди задействованных кораблей есть ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы, вспомогательные и спасательные суда, привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО флота.

Кроме того, параллельно десант морской пехоты высадился на берег общевойскового полигона в Крыму. Подразделения морской пехоты Черноморского флота отработали задачи десантирования с больших десантных кораблей и в составе аэромобильных групп с вертолетов армейской авиации.