Пусть идет, коллапса не случится, - Богдан об отставке Гройсмана
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" комментируя решение Гройсмана и его призыв к Зеленскому внести кандидатуру нового премьера, передает " Интерфакс-Украина "
"Наверное, он (Гройсман, - ред.) живет все же в парадигме старой Конституции, когда президент что-то подает", - сказал Богдан.
"Мы понимаем, что есть такое желание от" старых "чиновников, которые ментально старые, а не по возрасту, максимально сбросить возможные проблемы на президента Зеленского, причем в первые дни. Но хочу огорчить господина премьер-министра: никто плакать не будет, если он внесет такое представление и конец истории Украины не случится ", - сказал Богдан.
Новый глава АП напомнил, что в Украине, как и во многих других странах, существует принцип непрерывности власти.
"Поэтому не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут и.о. министров на своих местах. В истории Украины это было много раз", - заявил Богдан.
"Никакого коллапса не произойдет. И возможно, это будет одно из самых правильных решений премьер-министра, если он сделает такое публичное самоуничтожение", - добавил он.
- Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялось торжественное заседание, во время которого Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины .
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Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации заявил, что распускает Верховную Раду .
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В тот же день, 20 мая, Владимир Гройсман заявил, что уходит в отставку.
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