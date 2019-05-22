Пусть идет, коллапса не случится, - Богдан об отставке Гройсмана

22 мая, 2019, 10:20

Глава Администрации президента Андрей Богдан считает, что отставка премьер-министра Владимира Гройсмана не повлечет проблемы для жизни государства

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" комментируя решение Гройсмана и его призыв к Зеленскому внести кандидатуру нового премьера, передает " Интерфакс-Украина "

"Наверное, он (Гройсман, - ред.) живет все же в парадигме старой Конституции, когда президент что-то подает", - сказал Богдан.

"Мы понимаем, что есть такое желание от" старых "чиновников, которые ментально старые, а не по возрасту, максимально сбросить возможные проблемы на президента Зеленского, причем в первые дни. Но хочу огорчить господина премьер-министра: никто плакать не будет, если он внесет такое представление и конец истории Украины не случится ", - сказал Богдан.

Новый глава АП напомнил, что в Украине, как и во многих других странах, существует принцип непрерывности власти.

"Поэтому не проблема, пусть идет, будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут и.о. министров на своих местах. В истории Украины это было много раз", - заявил Богдан.

"Никакого коллапса не произойдет. И возможно, это будет одно из самых правильных решений премьер-министра, если он сделает такое публичное самоуничтожение", - добавил он.