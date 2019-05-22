Одноклубник Зинченко похвастался рождественской елкой в мае

22 мая, 2019, 11:39

Одноклубник Украинский Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва показал, что до сих пор не убрал новогоднюю елку

Фото португалец выложил на своей странице в Instagram.

Бернарду Силва подписал фото, что елка до сих пор простояла на фарт.

В этом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал в актив 7 голов и 7 результативных передач и был признан лучшим игроком своей команды.