Одноклубник Зинченко похвастался рождественской елкой в мае
22 мая, 2019, 11:39
Одноклубник Украинский Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва показал, что до сих пор не убрал новогоднюю елку
Фото португалец выложил на своей странице в Instagram.
Бернарду Силва подписал фото, что елка до сих пор простояла на фарт.
В этом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал в актив 7 голов и 7 результативных передач и был признан лучшим игроком своей команды.
- Напомним, 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-