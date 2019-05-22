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Одноклубник Зинченко похвастался рождественской елкой в мае


фото: REUTERS
Одноклубник Украинский Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва показал, что до сих пор не убрал новогоднюю елку

Фото португалец выложил на своей странице в Instagram.

Бернарду Силва подписал фото, что елка до сих пор простояла на фарт.

В этом сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал в актив 7 голов и 7 результативных передач и был признан лучшим игроком своей команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bad luck ?? It's staying up !!!

Публикация от Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

  • Напомним, 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.

 

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