Минюст зарегистрировал партию "Демократична сокира", известную политическим троллингом
Об этом сообщает пресс-служба партии "Демократична сокира" в Facebook
Политическая партия "Демократична Сокира" ЕГРПОУ 43012606 была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, говорится в сообщении.
Отмечается, что процесс регистрации занял "космическое количество времени" и поблагодарили Минюст за помощь в "мелких нюансах".
"Впереди - выборы в Верховную Раду Украины. После них - местные выборы для тех, кто переживет эту зиму. Это большой, сложный и не последний бой", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в состав "Демсокиры", которая формировалась как интернет-сообщество в 2018 году, входят юристы, ветераны АТО и ООС, журналисты-расследователи, бизнесмены и блогеры.
Партия выступает за снятие ограничений для бизнеса и максимум свобод для граждан, за отмену моратория на землю, а также легализацию оружия. Политическая идеология - правый либерализм. Частью деятельности партии является троллинг.
- Напомним, 9 мая в центре Киева "Демократична сокира" организовала акцию "Бессмертный Грут" в противовес пророссийскому маршу "Бессмертный полк".
- 22 мая Минюст зарегистрировал партию "Голос" Святослава Вакарчука.
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