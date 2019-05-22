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Espreso.tvОбществоМинюст зарегистрировал партию "Демократична сокира", известную политическим троллингом

Минюст зарегистрировал партию "Демократична сокира", известную политическим троллингом

Министерство юстиции зарегистрировало политическую партию "Демократична сокира", которая пойдет на досрочные выборы в парламент

Об этом сообщает пресс-служба партии "Демократична сокира" в Facebook

Политическая партия "Демократична Сокира" ЕГРПОУ 43012606 была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс регистрации занял "космическое количество времени" и поблагодарили Минюст за помощь в "мелких нюансах".

"Впереди - выборы в Верховную Раду Украины. После них - местные выборы для тех, кто переживет эту зиму. Это большой, сложный и не последний бой", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в состав "Демсокиры", которая формировалась как интернет-сообщество в 2018 году, входят юристы, ветераны АТО и ООС, журналисты-расследователи, бизнесмены и блогеры.

Партия выступает за снятие ограничений для бизнеса и максимум свобод для граждан, за отмену моратория на землю, а также легализацию оружия. Политическая идеология - правый либерализм. Частью деятельности партии является троллинг.

 

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