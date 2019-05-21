Минюст зарегистрировал "Голос" Вакарчука
21 мая, 2019, 16:53
У Вакарчука получили документы о перерегистрации партии "Голос"
Об этом заявила руководитель штаба Юлия Клименко, сообщает Голос изменений .
Получили от Министерства юстиции документы о перерегистрации партии, говорится в сообщении.
"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", - отметила руководитель штаба.
- Напомним, 8 мая украинские СМИ сообщили, что Святослав Вакарчук будет участвовать в парламентских выборах и 16 мая представит свою команду.
- Вакарчук предложил людям помочь ему с выбором названия для его политической партии.
- 16 мая Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы.
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