Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по Brexit

22 мая, 2019, 10:12

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по выходу Великобритании из Евросоюза

Об этом сообщает BBC .

По словам Мэй, правительство готово пойти на компромиссы, чтобы убедить депутатов проголосовать за вариант соглашения о Brexit. Одним из компромиссов является голосование о проведении повторного референдума.

Однако, Мэй добавила, что положение о повторном референдуме будет включено в проект постановления британского парламента по соглашению с ЕС.

Отмечается, что таким образом, Мэй предлагает противниками Brexit, которые требуют повторного референдума, одновременно проголосовать и за референдум и за выход страны из ЕС на условиях соглашения Мэй.

"Я обращаюсь к тем депутатам, которые хотят провести повторный референдум, чтобы утвердить соглашение с ЕС - для этого вам понадобится соглашение, и, соответственно, постановление об одобрении сделки", - заявила британский премьер.

Как сообщалось, в конце марта Мэй заявила, что подаст в отставку с поста премьер-министра, если британский парламент одобрит соглашение о Brexit. До этого она уже трижды пыталась провести через парламент соглашение о Brexit, однако безуспешно. Следующая попытка утвердить соглашение состоится в начале июня. На прошлой неделе Мэй не удалось договориться с лидером оппозиционной Лейбористской парии Джереми Корбин по соглашению о выходе страны из Европейского Союза.