Марчук объяснил, почему сорвался обмен пленными с Россией
Об этом Марчук написал в Facebook.
"Теперь мой комментарий уже не может повредить переговорному процессу. Но вижу, что уже сейчас крайне необходимо кое-что кое-кому объяснить. Но не россиянам, а нашим", - написал бывший представитель Украины.
По словам Марчука, Украина передает России подробный список на 107 человек, о которых точно известно, что они живы, а также известно, где они содержатся.
"Нам через некоторое время с той стороны отвечают, что" они "установили только 27 человек. А о других наших 80 людях они ничего не знают и они их не нашли. Однажды в ненайденные даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ Тони Фриш", - отметил Марчук.
Марчук заявил, что большинство из этих 80 политзаключенных могли быть подвергнуты пыткам, и следы этих пыток сразу же видны.
Другой прием, который российские боевики применяют для срыва обмена - это включение в список лиц, обвиняемых или осужденных за совершение особо тяжких преступлений, не связанных с событиями на Донбассе. Среди таких кандидатов на освобождение Украина получала, в частности, фамилии спецназовцев Беркута, фигурантов расследования терактов в Харькове и Запорожье.
"Украина "за" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", - написал политик.
- 22 мая родственники заложников Кремля и правозащитники обратились к президенту Зеленскому относительно первоочередных действий по освобождению политзаключенных.
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