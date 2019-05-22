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Espreso.tvОбществоМарчук объяснил, почему сорвался обмен пленными с Россией

Марчук объяснил, почему сорвался обмен пленными с Россией

Экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук пояснил, по каким причинам не удается провести обмен пленными с Россией

Об этом Марчук написал в Facebook.

"Теперь мой комментарий уже не может повредить переговорному процессу. Но вижу, что уже сейчас крайне необходимо кое-что кое-кому объяснить. Но не россиянам, а нашим", - написал бывший представитель Украины.

По словам Марчука, Украина передает России подробный список на 107 человек, о которых точно известно, что они живы, а также известно, где они содержатся.

"Нам через некоторое время с той стороны отвечают, что" они "установили только 27 человек. А о других наших 80 людях они ничего не знают и они их не нашли. Однажды в ненайденные даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ Тони Фриш", - отметил Марчук.

Марчук заявил, что большинство из этих 80 политзаключенных могли быть подвергнуты пыткам, и следы этих пыток сразу же видны.

Другой прием, который российские боевики применяют для срыва обмена - это включение в список лиц, обвиняемых или осужденных за совершение особо тяжких преступлений, не связанных с событиями на Донбассе. Среди таких кандидатов на освобождение Украина получала, в частности, фамилии спецназовцев Беркута, фигурантов расследования терактов в Харькове и Запорожье.

"Украина "за" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов", - написал политик.

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