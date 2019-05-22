Родственники заложников Кремля обратились к Зеленскому
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook .
В своем обращении к народу Украины Вы отметили, что вопрос освобождения политзаключенных и военнопленных - в приоритете у Вас как президента Украины. Это означает, что государство не прекратит, а также усилит свое участие в процессах освобождения украинских заложников Кремля, говорится в сообщении.
Отмечается, что родственники призвали президента сделать все возможное, чтобы шанс наладить переговоры с РФ не был утрачен, и они дождались возвращения родных.
"С 2014 года, осуществляя последовательные акты агрессии, Россия начала и продолжает практику преследований украинских граждан по политическим мотивам", - отмечают родственники политзаключенных.
Отмечается, что примерно 100 украинских граждан стали жертвами преследований и незаконных заключений на территории Крыма (после оккупации), территории Российской Федерации и даже Беларуси. Украинцев арестовывают по сфабрикованным делам, обвиняют в терроризме, организации диверсий в Крыму, шпионаже и других преступлениях.
"Уверены, вам известны некоторые фамилии из списка ста - Олег Сенцов, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Евгений Панов, Павел Гриб и многие другие. Целью этих преследований является запугивание граждан Украины, антиукраинская пропаганда в России и мире, попытки нивелировать проукраинские настроения в Крыму и, оправдывая акты агрессии, оккупации Крыма, продемонстрировать крымчанам якобы существующую опасность со стороны Украины и украинских граждан, навязать мысли о якобы попытках украинских спецслужб осуществлять террористические акты с целью мести", - отмечают они.
В Крымской правозащитной группе обращают внимание Зеленского на ситуацию с задержанными военными и гражданскими (не менее 119 человек), которых боевики держат в подвалах оккупированных частей Луганской и Донецкой областей. Среди них украинские солдаты, защитники, которые находятся в плену более четырех лет и ожидают действия государства по их освобождению, где условия содержания ничем не уступают средневековым, а постоянные угрозы и жестокое обращение "заставляют нас жить в постоянном страхе за жизнь наших родных".
"Критическим является полное блокирование связи с родными: последние два года незаконно задержанные на Донбассе не имеют возможности позвонить своим родным или даже написать и передать письма через Международный Красный Крест", - отмечают авторы обращения.
Родственники политзаключенных призвали президента Украины учитывать в политике, направленной на освобождение незаконно удерживаемых лиц, не только мнение и опыт бывших чиновников, но и семей незаконно удерживаемых лиц и общественных организаций, которые занимаются соответствующей проблематикой уже в течение 5 лет.
Для скорейшего возвращения украинских пленных домой, родственники и правозащитники предложили Зеленскому следующее:
- Ввести должность Уполномоченного президента по вопросам освобождения заложников Кремля, который должен разработать стратегию освобождения как украинских заложников, которых удерживают в ОРДЛО, так и тех, кого содержат в Крыму и РФ.
- Создать Координационный Совет по вопросам освобождения заложников при Администрации президента, который объединит соответствующие министерства, ведомства, службы, общественные и правозащитные организации, работающие в направлении поддержки и освобождения украинских заложников Кремля.
- Поддержать законопроект "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложники, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами", который устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям.
- Способствовать совершенствованию санкционной политики Украины относительно России и ее гражданских лиц, причастных к незаконному заключению, пыткам и другим формам преследования заложников Кремля.
- Поддержать международные санкции, а также продвижение на уровне ЕС принятия EU Global Human Rights Act для создания давления на российских чиновников, управляющих репрессивной системой ущемления прав и свобод, направленной против украинских граждан.
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