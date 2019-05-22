Макгрегор требует от Нурмагомедова реванша
Об этом сообщает Pundit Arena .
По словам Конора Макгергора, россиянин заслуженно выиграл первый бой в ноябре 2018 года, но второй поединок может сложиться по-другому.
"Я выразил свое уважение к нему, поздравил с победой. Он выиграл этот бой - посмотрим, что будет в следующий раз. Я уверен, что получу реванш с ним. Давайте снова сделаем это, я смирился с поражением, несмотря ни на что. Я был побежден в ту ночь ", - сказал Макггрегор.
Макгрегор и Нурмагомедов встретились в октагоне осенью 2018 года, победу удушающим приемом одержал российский боец.
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26 марта ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA, но за девять дней после заявления решил продолжить выступления.
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