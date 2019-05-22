Лещенко, Найем, Залищук и Корнацкий вышли из состава фракции БПП

22 мая, 2019, 14:23

Об этом заявила заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко во время заседания парламента, передает Еспресо.TV

"В президиум Верховной Рады поступил ряд важных объявлений. Согласно поданным заявлениям и регламента Рады, сообщаю о выходе нардепов Залищук Светланы, Корнацкого Аркадия, Лещенко Сергея и Мустафа Найем из состава депутатской группы партии" Блока Петра Порошенко "в Верховной Раде", - заявила Геращенко.

Также она сообщила о создании в Верховной Раде VIII созыва межфракционного депутатского объединения "Бизнес Варта". Сопредседателями выбрали нардепов Ивана Мирошниченко и Сергея Лабазюка.