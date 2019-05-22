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Лещенко, Найем, Залищук и Корнацкий вышли из состава фракции БПП

Народные депутаты Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий , Сергей Лещенко и Мустафа Найем подали заявления в Верховную Раду о выходе из состава депутатской группы партии "Блока Петра Порошенко"

Об этом заявила заместитель головы Верховной Рады Ирина Геращенко во время заседания парламента, передает Еспресо.TV

"В президиум Верховной Рады поступил ряд важных объявлений. Согласно поданным заявлениям и регламента Рады, сообщаю о выходе нардепов Залищук Светланы, Корнацкого Аркадия, Лещенко Сергея и Мустафа Найем из состава депутатской группы партии" Блока Петра Порошенко "в Верховной Раде", - заявила Геращенко.

Также она сообщила о создании в Верховной Раде VIII созыва межфракционного депутатского объединения "Бизнес Варта". Сопредседателями выбрали нардепов Ивана Мирошниченко и Сергея Лабазюка.

 

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