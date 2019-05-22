Кадровый потенциал "Квартала 95" закончился, - Омелян

22 мая, 2019, 21:29

Последние назначения президента Владимира Зеленского показывают, что кадровый потенциал "Квартала 95" исчерпался

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

"То, что происходит, вызывает огромные опасения, потому что последнее назначение показывает, что кадровый потенциал "Квартала 95" закончился. Надо будет либо распускать группу и переводить на государственные должности, или некого больше назначать", - заявил министр.

По его словам, сейчас вопрос стоит о кадровом наполнении областей.

"Кто будут руководители областей? Мы не знаем, кто эти люди, чем они будут руководствоваться. Это представители президента на месте, это его лицо. Никакого движения нет", - отметил Омелян.

Он также вспомнил 2010 год, "когда была молодая, красивая команда, а потом оказалось, что они обворовывали Украину, что их цели были абсолютно далеки от тех "пакращень", которые они обещали".

Напомним, Зеленский назначил заместителем председателя СБУ руководителя "95 квартала" Баканова. А Сергея Шефира (владельца "Студия Квартал 95") назначил своим первым помощником.