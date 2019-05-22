Фото новой формы "Динамо" попали в сеть до презентации
22 мая, 2019, 12:10
В сети до официальной презентации появились фото новой формы киевского "Динамо"
Об этом сообщает Sport.ua .
20 мая "Динамо" анонсировало, что вскоре представит новую форму, в который будет играть в сезоне 2019/20. Однако фото экипировки появились еще до официальной презентации.
Техническим спонсором киевского клуба является компания New Balance. Новая домашняя форма будет в белом цвете с синими полосками на рукавах и государственным флагом на манжетах. Ранее сообщалось, что на форме в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, будет присутствовать его автограф.
- Напомним, в июле 2018 в сети также к презентации появились снимки новой формы киевского "Динамо" , которое изменило экипировку Adidas на New Balance.
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