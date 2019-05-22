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Фото новой формы "Динамо" попали в сеть до презентации


фото: facebook
В сети до официальной презентации появились фото новой формы киевского "Динамо"

Об этом сообщает Sport.ua .

20 мая "Динамо" анонсировало, что вскоре представит новую форму, в который будет играть в сезоне 2019/20. Однако фото экипировки появились еще до официальной презентации.

Техническим спонсором киевского клуба является компания New Balance. Новая домашняя форма будет в белом цвете с синими полосками на рукавах и государственным флагом на манжетах. Ранее сообщалось, что на форме в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, будет присутствовать его автограф.

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