Фото новой формы "Динамо" попали в сеть до презентации

22 мая, 2019, 12:10

В сети до официальной презентации появились фото новой формы киевского "Динамо"

Об этом сообщает Sport.ua .

20 мая "Динамо" анонсировало, что вскоре представит новую форму, в который будет играть в сезоне 2019/20. Однако фото экипировки появились еще до официальной презентации.

Техническим спонсором киевского клуба является компания New Balance. Новая домашняя форма будет в белом цвете с синими полосками на рукавах и государственным флагом на манжетах. Ранее сообщалось, что на форме в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, будет присутствовать его автограф.