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Фото новой формы "Динамо" попали в сеть до презентации


фото: dynamo.kiev.ua
В сети появились снимки новой формы киевского "Динамо", которое изменило экипировку Adidas на New Balance

Об этом сообщает "Трибуна".

На ряде сайтов опубликованы фото нескольких футболистов "Динамо" в новой форме на НСК "Олимпийский". Вероятно, снимки были сделаны во время подготовки промо-материалов к презентации экипировки New Balance, которая официально состоится 18 июля.

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