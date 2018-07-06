Фото новой формы "Динамо" попали в сеть до презентации

6 июля, 2018, 16:04

В сети появились снимки новой формы киевского "Динамо", которое изменило экипировку Adidas на New Balance

Об этом сообщает "Трибуна".

На ряде сайтов опубликованы фото нескольких футболистов "Динамо" в новой форме на НСК "Олимпийский". Вероятно, снимки были сделаны во время подготовки промо-материалов к презентации экипировки New Balance, которая официально состоится 18 июля.