Фото новой формы "Динамо" попали в сеть до презентации
6 июля, 2018, 16:04
В сети появились снимки новой формы киевского "Динамо", которое изменило экипировку Adidas на New Balance
Об этом сообщает "Трибуна".
На ряде сайтов опубликованы фото нескольких футболистов "Динамо" в новой форме на НСК "Олимпийский". Вероятно, снимки были сделаны во время подготовки промо-материалов к презентации экипировки New Balance, которая официально состоится 18 июля.
- "Динамо" поменило производителя формы после 22 лет сотрудничества с компанией Adidas и заключило трехлетний контракт с New Balance.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве