Экс-футболист "Динамо" вернулся в Украину и ищет новую команду

22 мая, 2019, 15:08

Экс-защитник "Динамо" Евгений Селин вылетел с венгерским МТК в низшую лигу и вернулся в Украину в поисках нового места работы

Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков на своей странице в Instagram.

"Евгений Селин вернулся в Киев после летнего турне в Венгрии. К сожалению, его ФК МТК покинул высшую лигу, и нам пора двигаться дальше. Переговоры с новыми клубами идут динамично. Скоро будем определяться, уверен, выбор будет правильным", - заявил Панков.

По словам агента, Селин провел хороший сезон, сыграл 29 игр, отдал 3 голевые передачи, забил 1 гол.