Экс-футболист "Динамо" вернулся в Украину и ищет новую команду
22 мая, 2019, 15:08
Экс-защитник "Динамо" Евгений Селин вылетел с венгерским МТК в низшую лигу и вернулся в Украину в поисках нового места работы
Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков на своей странице в Instagram.
"Евгений Селин вернулся в Киев после летнего турне в Венгрии. К сожалению, его ФК МТК покинул высшую лигу, и нам пора двигаться дальше. Переговоры с новыми клубами идут динамично. Скоро будем определяться, уверен, выбор будет правильным", - заявил Панков.
По словам агента, Селин провел хороший сезон, сыграл 29 игр, отдал 3 голевые передачи, забил 1 гол.
- Напомним, сегодня стало известно, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский "Рубин".
- 17 мая сын экс-футболиста сборной Болгарии и "Бенфики" Илиана Илиева, ранее прибывший на просмотр в "Динамо", покинул расположение киевского клуба.
- Перуанский защитник Карлос Самбрано, выступающий на правах аренды за "Базель", может вернуться в "Динамо" или продолжить выступления в немецких клубах.
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