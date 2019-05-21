Ученые воссоздали "Мону Лизу" на холсте толщиной с человеческий волос
Сделать это удалось, проектируя свет на конденсаты Бозе - Эйнштейна (БЭК), говорится на сайте университета.
БЕК - это экзотическое состояние вещества, известное как сверхтекучесть. В этом состоянии жидкость получает нулевую вязкость - и поэтому может течь без сопротивления. БЕК чаще всего добиваются путем охлаждения облака атомов рубидия в экстремально низких температурах. При таком взаимодействии атомы замедляются почти до полной остановки и начинают действовать как один большой атом.
Исследователи решили использовать БЕК для создания произведения искусства - они использовали квантовое подобие полотна и воспроизвели на нем "Мону Лизу" и "Звездную ночь".
Изображения проецировались в обратном направлении через микроскоп - их размер составляет всего 100 мкм, что примерно соответствует толщине человеческого волоса. Каждый пиксель состоит из 50 атомов.
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