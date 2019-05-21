Абрамович назначит новым тренером "Челси" легенду клуба
Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.
По его информации, новым главным тренером "Челси" будет назначен Фрэнк Лэмпард, который сейчас возглавляет клуб второго английского дивизиона - "Дерби Каунти". Нынешний главный тренер лондонцев Маурицио Сарре будет уволен независимо от результатов финального матча Лиги Европы с "Арсеналом", который состоится 29 мая в Баку.
Российский владелец "Челси" Роман Абрамович хочет избавиться Сарре из-за его напряженных отношений с болельщиками. В клубе ожидают, что приход Лэмпарда снова сможет расположить фанов к команде.
Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год. Он сыграл за лондонцев 648 матчей, забил 211 голов и получил с командой три чемпионских титула в Англии и выиграл Лигу чемпионов. В мае 2018 Лэмпард возглавил "Дерби Каунти", который в нынешнем сезоне сыграет в плей-офф за выход в Премьер-лигу.
- 21 мая стало известно, что армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, который ранее играл за "Шахтер", пропустит финал Лиги Европы против "Челси" в Баку из-за своей национальности.
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