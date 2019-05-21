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Абрамович назначит новым тренером "Челси" легенду клуба


фото: REUTERS
Новым главным тренером английского футбольного клуба "Челси" станет знаменитый футболист лондонского клуба - Фрэнк Лэмпард

Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.

По его информации, новым главным тренером "Челси" будет назначен Фрэнк Лэмпард, который сейчас возглавляет клуб второго английского дивизиона - "Дерби Каунти". Нынешний главный тренер лондонцев Маурицио Сарре будет уволен независимо от результатов финального матча Лиги Европы с "Арсеналом", который состоится 29 мая в Баку.

Российский владелец "Челси" Роман Абрамович хочет избавиться Сарре из-за его напряженных отношений с болельщиками. В клубе ожидают, что приход Лэмпарда снова сможет расположить фанов к команде.

Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год. Он сыграл за лондонцев 648 матчей, забил 211 голов и получил с командой три чемпионских титула в Англии и выиграл Лигу чемпионов. В мае 2018 Лэмпард возглавил "Дерби Каунти", который в нынешнем сезоне сыграет в плей-офф за выход в Премьер-лигу.

 

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