Защитник "Динамо" близок к переходу в "Фенербахче"
26 апреля, 2019, 12:54
Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера может продолжить карьеру в турецком "Фенербахче"
Об этом сообщает Futbolarena.com .
Стамбульский клуб уже начал предварительные переговоры по этому поводу.
"Спортивный директор" Фенербахче "Дамьен Комолли начал предварительные переговоры относительно потенциального трансфера Томаша Кендзером в турецкий гранд. В стамбульском клубе планируют усилить позицию правого защитника, поскольку недовольны игрой Маурисио Ислы и Хасана Али Калдирима", - отмечается в сообщении.
Контракт Кендзером с динамовцами действует до лета 2021 года.
- Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров раскритиковал киевлян за отсутствие агрессии в матче с "Шахтером".
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