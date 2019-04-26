Защитник "Динамо" близок к переходу в "Фенербахче"

26 апреля, 2019, 12:54

Польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера может продолжить карьеру в турецком "Фенербахче"

Об этом сообщает Futbolarena.com .

Стамбульский клуб уже начал предварительные переговоры по этому поводу.

"Спортивный директор" Фенербахче "Дамьен Комолли начал предварительные переговоры относительно потенциального трансфера Томаша Кендзером в турецкий гранд. В стамбульском клубе планируют усилить позицию правого защитника, поскольку недовольны игрой Маурисио Ислы и Хасана Али Калдирима", - отмечается в сообщении.

Контракт Кендзером с динамовцами действует до лета 2021 года.