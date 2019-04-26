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Взрывчатку в Верховной Раде не нашли


фото: 5.ua
Информация о заминировании здания Верховной рады Украины не подтвердилась

Об этом заявили работники Государственной службы охраны, передает "Укринформ" .

Утром в кулуарах парламента проводились проверки с металлоискателями.

Напомним, 26 апреля столичная полиция сообщила, что им отправили по электронной почте сообщение о заминировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт "Киев"), зданий Верховной Рады и Кабинета министров.

Правоохранители отметили, что были созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы.

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