Взрывчатку в Верховной Раде не нашли
26 апреля, 2019, 11:31
Информация о заминировании здания Верховной рады Украины не подтвердилась
Об этом заявили работники Государственной службы охраны, передает "Укринформ" .
Утром в кулуарах парламента проводились проверки с металлоискателями.
Напомним, 26 апреля столичная полиция сообщила, что им отправили по электронной почте сообщение о заминировании Южного вокзала, Дарницкого, аэропорта Жуляны (международный аэропорт "Киев"), зданий Верховной Рады и Кабинета министров.
Правоохранители отметили, что были созданы группы по отработке информации, на месте работают взрывотехнические службы.
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